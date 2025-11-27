Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице

ДОХА, 26 ноя - РИА Новости. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного у берегов Йемена военными силами движения "Ансар Алла" (хуситами) греческого судна Eternity C, все еще находится на лечении в больнице Саны, сообщил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов.