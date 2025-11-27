Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице

ДОХА, 26 ноя - РИА Новости. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного у берегов Йемена военными силами движения "Ансар Алла" (хуситами) греческого судна Eternity C, все еще находится на лечении в больнице Саны, сообщил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов.
"Российский моряк продолжает лечиться и получать полный уход, его состояние внушает оптимизм", - отметил источник.
Он затруднился сказать, когда лечение будет завершено и россиянин сможет покинуть Йемен.
"У меня нет информации по этому поводу", - сказал собеседник агентства.
В июле в Красном море произошли две атаки на суда: на греческие сухогрузы Eternity C и Magic Seas. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла".
Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел правительства хуситов, военно-морские силы хуситов спасли раненого во время взрыва на судне Галактионова вместе с десятью другими моряками Его перевезли в больницу Саны для лечения.
26 октября 2021, 16:55