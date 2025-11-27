Рейтинг@Mail.ru
Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице - РИА Новости, 27.11.2025
11:52 27.11.2025
Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице
Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного у берегов Йемена военными силами движения "Ансар Алла" (хуситами) греческого судна Eternity C,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:52:00+03:00
2025-11-27T11:52:00+03:00
в мире
йемен
сана
красное море
ансар алла
йемен
сана
красное море
в мире, йемен, сана, красное море, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Красное море, Ансар Алла
Российский моряк, спасенный хуситами, остается на лечении в больнице

Спасенный хуситами российский моряк проходит лечение в больнице Саны

© Ansar AllahРоссийский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Ansar Allah
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C. Архивное фото
ДОХА, 26 ноя - РИА Новости. Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного у берегов Йемена военными силами движения "Ансар Алла" (хуситами) греческого судна Eternity C, все еще находится на лечении в больнице Саны, сообщил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов.
"Российский моряк продолжает лечиться и получать полный уход, его состояние внушает оптимизм", - отметил источник.
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В посольстве рассказали о состоянии российского моряка, спасенного хуситами
1 ноября, 05:02
Он затруднился сказать, когда лечение будет завершено и россиянин сможет покинуть Йемен.
"У меня нет информации по этому поводу", - сказал собеседник агентства.
В июле в Красном море произошли две атаки на суда: на греческие сухогрузы Eternity C и Magic Seas. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла".
Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел правительства хуситов, военно-морские силы хуситов спасли раненого во время взрыва на судне Галактионова вместе с десятью другими моряками Его перевезли в больницу Саны для лечения.
В миреЙеменСанаКрасное мореАнсар Алла
 
 
