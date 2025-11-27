Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с СНГ о косвенных налогах

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между странами Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил в четверг спикер парламента Игорь Гросу.

Авторы законопроекта объяснили необходимость его денонсировать тем фактом, что документ устарел. Также они отметили, что Молдавия должна привести свое законодательство в соответствие с европейским, поэтому и денонсирует неподходящие для этого соглашения.