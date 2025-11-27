Общественник обвинил власти Молдавии в попытке подчинить себе телеканал GRT

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются подчинить себе критикующий руководство в Кишиневе гагаузский телеканал GRT, чтобы превратить его, как и другие СМИ, в свой рупор, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

По его словам, ситуация осложняется большим количеством штрафов, полученных национальным гагаузским телеканалом. "Открытая критика в адрес президентки и в целом центральной власти стали причиной давления на руководство компании… Поставлена четкая задача из Кишинева — сменить руководство GRT и подчинить гагаузский телеканал центральной власти. Сделать так, чтобы GRT превратился в очередной рупор ПДС", - пояснил он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".