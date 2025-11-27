Общественник обвинил власти Молдавии в попытке подчинить себе телеканал GRT

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются подчинить себе критикующий руководство в Кишиневе гагаузский телеканал GRT, чтобы превратить его, как и другие СМИ, в свой рупор, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"В последние годы, как к власти пришла (президент Молдавии) Майя Санду, медиа в Молдавии сталкиваются с серьезными ограничениями и многочисленными штрафами. Большинство просто закрыли по приказу сверху. Теперь обсуждение касается и GRT: президиум, юридическая комиссия НСГ (Народное собрание Гагаузии, местный парламент – ред.) участвует в смене руководства и изменения в работе телеканала в пользу ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). К сожалению, это факт", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация осложняется большим количеством штрафов, полученных национальным гагаузским телеканалом. "Открытая критика в адрес президентки и в целом центральной власти стали причиной давления на руководство компании… Поставлена четкая задача из Кишинева — сменить руководство GRT и подчинить гагаузский телеканал центральной власти. Сделать так, чтобы GRT превратился в очередной рупор ПДС", - пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.