Общественник обвинил власти Молдавии в попытке подчинить себе телеканал GRT - РИА Новости, 27.11.2025
19:04 27.11.2025
Общественник обвинил власти Молдавии в попытке подчинить себе телеканал GRT
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются подчинить себе критикующий руководство в Кишиневе гагаузский телеканал GRT, чтобы превратить его, как и другие СМИ, в свой рупор, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"В последние годы, как к власти пришла (президент Молдавии) Майя Санду, медиа в Молдавии сталкиваются с серьезными ограничениями и многочисленными штрафами. Большинство просто закрыли по приказу сверху. Теперь обсуждение касается и GRT: президиум, юридическая комиссия НСГ (Народное собрание Гагаузии, местный парламент – ред.) участвует в смене руководства и изменения в работе телеканала в пользу ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). К сожалению, это факт", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация осложняется большим количеством штрафов, полученных национальным гагаузским телеканалом. "Открытая критика в адрес президентки и в целом центральной власти стали причиной давления на руководство компании… Поставлена четкая задача из Кишинева — сменить руководство GRT и подчинить гагаузский телеканал центральной власти. Сделать так, чтобы GRT превратился в очередной рупор ПДС", - пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
