Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество с Белоруссией уже демонстрирует практическую пользу для граждан Молдавии и обладает устойчивым, долгосрочным характером, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, в ходе встречи была также подтверждена инициатива фракции Партии социалистов создать неформальную группу дружбы между парламентами Молдавии и Белоруссии, что позволит систематизировать диалог на межпарламентском уровне.