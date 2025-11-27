Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество с Белоруссией уже демонстрирует практическую пользу для граждан Молдавии и обладает устойчивым, долгосрочным характером, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Политик в четверг встретился с послом Белоруссии в Молдавии Анатолием Бубеном. По его словам, на встрече обсудили актуальное состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между странами.
"Подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью уже демонстрирует практическую пользу для граждан и обладает устойчивым, долгосрочным характером. Эта страна остаётся одним из крупнейших потребителей молдавского вина и коньяков: по итогам 2024 года Беларусь заняла первое место по физическим объёмам (в литрах) среди стран-импортёров молдавского вина на сумму в 10,2 миллионов долларов США, что составило 32,9 % от всего экспорта из Молдовы в физическом объёме. Аналогичная ситуация складывается и в текущем году", - написал Додон в своём Telegram-канале.
По его словам, в ходе встречи была также подтверждена инициатива фракции Партии социалистов создать неформальную группу дружбы между парламентами Молдавии и Белоруссии, что позволит систематизировать диалог на межпарламентском уровне.
Ранее Додон сообщил, что в парламенте республики впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия и потребовал создать такие группы, заявив, что сотрудничество с этими государствами отвечает национальным интересам республики. Позже партия социалистов объявила, что создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между странами.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.