Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/moldaviya-2058049713.html
Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией
Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2025
Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией
Сотрудничество с Белоруссией уже демонстрирует практическую пользу для граждан Молдавии и обладает устойчивым, долгосрочным характером, заявил экс-президент... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:59:00+03:00
2025-11-27T14:59:00+03:00
в мире
молдавия
россия
белоруссия
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251127/shvydka-2057891039.html
молдавия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, белоруссия, игорь додон, майя санду, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Молдавия, Россия, Белоруссия, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Экс-глава Молдавии оценил роль сотрудничества с Белоруссией

Додон: сотрудничество с Белоруссией показывает практическую пользу для Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество с Белоруссией уже демонстрирует практическую пользу для граждан Молдавии и обладает устойчивым, долгосрочным характером, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Политик в четверг встретился с послом Белоруссии в Молдавии Анатолием Бубеном. По его словам, на встрече обсудили актуальное состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между странами.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью уже демонстрирует практическую пользу для граждан и обладает устойчивым, долгосрочным характером. Эта страна остаётся одним из крупнейших потребителей молдавского вина и коньяков: по итогам 2024 года Беларусь заняла первое место по физическим объёмам (в литрах) среди стран-импортёров молдавского вина на сумму в 10,2 миллионов долларов США, что составило 32,9 % от всего экспорта из Молдовы в физическом объёме. Аналогичная ситуация складывается и в текущем году", - написал Додон в своём Telegram-канале.
По его словам, в ходе встречи была также подтверждена инициатива фракции Партии социалистов создать неформальную группу дружбы между парламентами Молдавии и Белоруссии, что позволит систематизировать диалог на межпарламентском уровне.
Ранее Додон сообщил, что в парламенте республики впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия и потребовал создать такие группы, заявив, что сотрудничество с этими государствами отвечает национальным интересам республики. Позже партия социалистов объявила, что создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между странами.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Молдавии продолжит существовать русская культура, заявил Швыдкой
Вчера, 05:47
 
В миреМолдавияРоссияБелоруссияИгорь ДодонМайя СандуДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала