"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Сердце Молдовы" потребует рассмотреть в Конституционном суде поправки к закону о партиях, которые привели к снятию названной политсилы с парламентских выборов и в целом были использованы против оппозиции, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер политформирования Ирина Влах.

Политик пояснила, что соответствующее обращение будет сделано 28 ноября, когда в апелляционной палате назначено очередное заседание по делу, инициированному министерством юстиции против партии "Сердце Молдовы", в рамках которого ведомство требует ограничить деятельность партии сроком на 12 месяцев. "Принятые прямо перед выборами поправки к закону о партиях открыли путь для злоупотреблений против оппозиции и лишили людей реального выбора. После критических оценок международных наблюдателей мы требуем проверки скандального закона в Конституционном суде", - отметила оппозиционер.