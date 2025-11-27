"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Сердце Молдовы" потребует рассмотреть в Конституционном суде поправки к закону о партиях, которые привели к снятию названной политсилы с парламентских выборов и в целом были использованы против оппозиции, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер политформирования Ирина Влах.
Четыре оппозиционные партии - соцпартия, компартия, "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" - в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
"Партия "Сердце Молдовы" обратится в Апелляционную палату с требованием направить запрос в Конституционный суд для проверки конституционности ряда злоупотребительных положений статьи 21 Закона о политических партиях", - написала Влах в своем блоге.
Политик пояснила, что соответствующее обращение будет сделано 28 ноября, когда в апелляционной палате назначено очередное заседание по делу, инициированному министерством юстиции против партии "Сердце Молдовы", в рамках которого ведомство требует ограничить деятельность партии сроком на 12 месяцев. "Принятые прямо перед выборами поправки к закону о партиях открыли путь для злоупотреблений против оппозиции и лишили людей реального выбора. После критических оценок международных наблюдателей мы требуем проверки скандального закона в Конституционном суде", - отметила оппозиционер.
Влах напомнила, что в докладе ПАСЕ от 20 ноября по наблюдению за парламентскими выборами в Молдавии сформулирован ряд прямых критических замечаний в адрес избирательной системы и решений национальных институтов. "Среди отмеченных проблем: внесение изменений в законодательство после установления даты выборов, что ухудшило стабильность и предсказуемость правовой базы; отказ в регистрации отдельных избирательных конкурентов на основании конфиденциальной информации, без прозрачности и с превышением компетенций; отсутствие гарантий от выборочного применения закона и отсутствие эффективных механизмов обжалования; влияние исполнительной власти на процессы назначения судей; запоздалое исключение партии "Сердце Молдовы" из избирательной гонки решением ЦИК, основанное на подозрениях, не объяснённых общественности", - подчеркнула она.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
