Рейтинг@Mail.ru
"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/moldaviya-2058037186.html
"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде
"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде - РИА Новости, 27.11.2025
"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде
Оппозиционная в Молдавии партия "Сердце Молдовы" потребует рассмотреть в Конституционном суде поправки к закону о партиях, которые привели к снятию названной... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:20:00+03:00
2025-11-27T14:20:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
ирина влах
майя санду
парламентская ассамблея совета европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035553002_20:0:1266:701_1920x0_80_0_0_9a98287aee98dc7826856b1e73171acf.jpg
https://ria.ru/20251018/moldaviya-2049109581.html
https://ria.ru/20250928/partija-2044892171.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035553002_176:0:1111:701_1920x0_80_0_0_4c2eec2f34027c5637576d929cc01496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, ирина влах, майя санду, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, Парламентская ассамблея Совета Европы
"Сердце Молдовы" потребует рассмотреть поправки к закону о партиях в суде

"Сердце Молдовы" потребует изучить в КС скандальные поправки к закону о партиях

© Sputnik / Maxim TopalПартия "Сердце Молдовы" провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей партии "Действие и солидарность"
Партия Сердце Молдовы провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей партии Действие и солидарность - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Партия "Сердце Молдовы" провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей партии "Действие и солидарность". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Сердце Молдовы" потребует рассмотреть в Конституционном суде поправки к закону о партиях, которые привели к снятию названной политсилы с парламентских выборов и в целом были использованы против оппозиции, сообщила экс-глава Гагаузии, лидер политформирования Ирина Влах.
Четыре оппозиционные партии - соцпартия, компартия, "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" - в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Деятельность "Сердца Молдовы" ограничили по спорному закону, заявила Влах
18 октября, 16:51
"Партия "Сердце Молдовы" обратится в Апелляционную палату с требованием направить запрос в Конституционный суд для проверки конституционности ряда злоупотребительных положений статьи 21 Закона о политических партиях", - написала Влах в своем блоге.
Политик пояснила, что соответствующее обращение будет сделано 28 ноября, когда в апелляционной палате назначено очередное заседание по делу, инициированному министерством юстиции против партии "Сердце Молдовы", в рамках которого ведомство требует ограничить деятельность партии сроком на 12 месяцев. "Принятые прямо перед выборами поправки к закону о партиях открыли путь для злоупотреблений против оппозиции и лишили людей реального выбора. После критических оценок международных наблюдателей мы требуем проверки скандального закона в Конституционном суде", - отметила оппозиционер.
Влах напомнила, что в докладе ПАСЕ от 20 ноября по наблюдению за парламентскими выборами в Молдавии сформулирован ряд прямых критических замечаний в адрес избирательной системы и решений национальных институтов. "Среди отмеченных проблем: внесение изменений в законодательство после установления даты выборов, что ухудшило стабильность и предсказуемость правовой базы; отказ в регистрации отдельных избирательных конкурентов на основании конфиденциальной информации, без прозрачности и с превышением компетенций; отсутствие гарантий от выборочного применения закона и отсутствие эффективных механизмов обжалования; влияние исполнительной власти на процессы назначения судей; запоздалое исключение партии "Сердце Молдовы" из избирательной гонки решением ЦИК, основанное на подозрениях, не объяснённых общественности", - подчеркнула она.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Влах: Партия Сердце Молдовы не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты в Молдавии, сообщила Влах
28 сентября, 12:08
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияИрина ВлахМайя СандуПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала