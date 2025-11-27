Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией по культуре

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Молдавский парламент в четверг во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, заявил спикер парламента Игорь Гросу.