Петиция против закрытия РЦНК в Молдавии собрала четыре тысячи подписей - РИА Новости, 27.11.2025
11:23 27.11.2025
Петиция против закрытия РЦНК в Молдавии собрала четыре тысячи подписей
Петиция против закрытия РЦНК в Молдавии собрала четыре тысячи подписей
в мире
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
молдавия
россия
кишинев
в мире, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Петиция против закрытия Русского дома в Молдавии собрала около 4 тысяч подписей, она будет передана в парламент республики, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК, а Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
"С момента проведения заседания парламента и утверждения в первом чтении законопроекта о денонсации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Молдова о работе культурных центров по инициативе Русской общины и Координационного совета российских соотечественников был организован сбор подписей. В рамках него было собрано свыше трех тысяч живых подписей. И свыше 800 подписей было собрано в рамках электронной петиции", - рассказал Петрович журналистам.
По его словам, эти подписи будут переданы сегодня в парламент, на пленарном заседании которого в четверг одним из вопросов в повестке значится рассмотрение денонсации этого соглашения во втором чтении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В миреМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
