Петиция против закрытия РЦНК в Молдавии собрала четыре тысячи подписей

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Петиция против закрытия Русского дома в Молдавии собрала около 4 тысяч подписей, она будет передана в парламент республики, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Парламент Молдавии 13 ноября одобрил эту инициативу в первом чтении. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК , а Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе

"С момента проведения заседания парламента и утверждения в первом чтении законопроекта о денонсации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Молдова о работе культурных центров по инициативе Русской общины и Координационного совета российских соотечественников был организован сбор подписей. В рамках него было собрано свыше трех тысяч живых подписей. И свыше 800 подписей было собрано в рамках электронной петиции", - рассказал Петрович журналистам.

По его словам, эти подписи будут переданы сегодня в парламент, на пленарном заседании которого в четверг одним из вопросов в повестке значится рассмотрение денонсации этого соглашения во втором чтении.