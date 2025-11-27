Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс - РИА Новости, 27.11.2025
20:00 27.11.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс - РИА Новости, 27.11.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс
Власти Молдавии превратили ситуацию с дроном, который якобы был найден во Флорештском районе, в фарс и телевизионное шоу вместо того, чтобы серьезно... РИА Новости, 27.11.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс

Депутат Стояногло обвинил власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии превратили ситуацию с дроном, который якобы был найден во Флорештском районе, в фарс и телевизионное шоу вместо того, чтобы серьезно расследовать ситуацию, заявил экс-генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Молдавский МИД ранее сообщил, что вызвал российского посла Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября. Один из них был якобы обнаружен на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Как указал посол России, представленная версия о якобы российском происхождении беспилотника сомнительна. До этого, 20 ноября, МИД республики вызывал посла России в связи с пролетом над территорией Молдавии неизвестного беспилотника. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Расследование, начинающееся как шоу, неизбежно заканчивается фарсом. А в фарсе виновным может оказаться любой - кроме настоящих виновных. Беспилотник, найденный во Флорештах, оказался не на столе экспертов, а на ступеньках МИД. В нормальной правовой системе такой объект - вещдок, и его маршрут строго определён: немедленная изоляция, документирование, опечатывание, направление на экспертизу, выводы, ответственность. В Молдавии 2025 - все наоборот", - заявил Стояногло журналистам.
По его словам, власть демонстрирует, что расследование ситуации с дроном для власти оказалась не важнее телевизионного кадра. "Эксперты заменяются комментаторами, а ключевые вопросы - происхождение, маршрут, технические параметры и вероятность провокации - исключены из повестки. Уничтожена цепочка сохранности доказательств, что делает любые дальнейшие выводы недостоверными, уязвимыми и спорными", - добавил депутат.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. Посол РФ, которого ранее уже вызывали в МИД Молдавии, опровергал заявления Кишинева.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
 
В миреМолдавияРоссияКишиневАлександр СтояноглоОлег Озеров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
