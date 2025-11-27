Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении ситуации с дроном в фарс

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии превратили ситуацию с дроном, который якобы был найден во Флорештском районе, в фарс и телевизионное шоу вместо того, чтобы серьезно расследовать ситуацию, заявил экс-генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.

По его словам, власть демонстрирует, что расследование ситуации с дроном для власти оказалась не важнее телевизионного кадра. "Эксперты заменяются комментаторами, а ключевые вопросы - происхождение, маршрут, технические параметры и вероятность провокации - исключены из повестки. Уничтожена цепочка сохранности доказательств, что делает любые дальнейшие выводы недостоверными, уязвимыми и спорными", - добавил депутат.