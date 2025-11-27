https://ria.ru/20251127/mks-2058062114.html
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС - РИА Новости, 27.11.2025
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:38:00+03:00
2025-11-27T15:38:00+03:00
2025-11-27T17:37:00+03:00
наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:152:3067:1877_1920x0_80_0_0_aa5a45b9e44784020852346653444d26.jpg
https://ria.ru/20251126/mikaev-2057753043.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_181:0:2886:2029_1920x0_80_0_0_85288f76109c243a38a0f6b60497fceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), международная космическая станция (мкс)
Наука, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС)
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС