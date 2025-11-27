Рейтинг@Mail.ru
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Наука
 
15:38 27.11.2025 (обновлено: 17:37 27.11.2025)
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент... РИА Новости, 27.11.2025
наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
байконур (город)
байконур (город), международная космическая станция (мкс)
Наука, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС)
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
БАЙКОНУР, 27 ноя — РИА Новости. Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 12:28 мск. Через восемь минут и 49 секунд она вывела "Союз МС-28" на околоземную орбиту. Полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.
На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.
Как ожидается, через несколько часов экипаж откроет люки и перейдет на станцию. Там его встретят россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, американцы Джонни Ким, Зена Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи.
Байконур (город)Международная космическая станция (МКС)
 
 
