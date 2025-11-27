Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами пристыковался к МКС

БАЙКОНУР, 27 ноя — РИА Новости. Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, через несколько часов экипаж откроет люки и перейдет на станцию. Там его встретят россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, американцы Джонни Ким, Зена Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи.