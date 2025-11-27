https://ria.ru/20251127/mks-2057901788.html
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура - РИА Новости, 27.11.2025
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура
Госкомиссия на космодроме Байконур одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28", на котором к МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков и РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:59:00+03:00
2025-11-27T07:59:00+03:00
2025-11-27T12:24:00+03:00
наука
байконур (город)
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057981928_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_90c2361b2eb23f7decc70ca40c6cf7ac.jpg
https://ria.ru/20251127/kosmos-2057894145.html
https://ria.ru/20251126/soyuz-2057672069.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057981928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14bfeac97060a5e484e07293e590779a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Байконур (город), Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура
Роскосмос: Госкомиссия одобрила запуск на МКС ракеты "Союз МС-28" с экипажем
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28", на котором к МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и ее пуск 27 ноября в 12.28 мск", - сказал он.
Через восемь минут 49 секунд после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка планируется в 15.38 мск.
Как ожидается, миссия экипажа "Союза МС-28" на Международной космической станции продлится 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
В дублирующий экипаж входят россияне Петр Дубров
и Анна Кикина
, а также американец Анил Менон.