Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура - РИА Новости, 27.11.2025
Наука
 
07:59 27.11.2025 (обновлено: 12:24 27.11.2025)
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура - РИА Новости, 27.11.2025
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура
Госкомиссия на космодроме Байконур одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28", на котором к МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков и РИА Новости, 27.11.2025
наука
байконур (город)
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
космос - риа наука
байконур (город)
Дарья Буймова
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура

Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28", на котором к МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и ее пуск 27 ноября в 12.28 мск", - сказал он.
Экипаж "Союза МС-28" покинул гостиницу перед посадкой в корабль
Вчера, 06:21
Через восемь минут 49 секунд после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка планируется в 15.38 мск.
Как ожидается, миссия экипажа "Союза МС-28" на Международной космической станции продлится 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
В дублирующий экипаж входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.
Госкомиссия на Байконуре утвердила состав экипажа "Союза МС-28"
26 ноября, 12:47
 
