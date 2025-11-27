Госкомиссия разрешила пуск ракеты с кораблем "Союз МС-28" с Байконура

Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур

БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28", на котором к МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-28" и ее пуск 27 ноября в 12.28 мск", - сказал он.

Через восемь минут 49 секунд после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка планируется в 15.38 мск.