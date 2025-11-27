https://ria.ru/20251127/mishustin-2058076041.html
Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Важно не ослаблять бюджетную дисциплину, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Коллеги, до конца года осталось чуть больше месяца, и, конечно, важно не ослаблять бюджетную дисциплину, дальше создавать заделы на будущий год для достижения целей и развития, которые поставлены президентом", - сказал он на заседании кабмина.