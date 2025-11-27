Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину
16:07 27.11.2025
Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину
2025
Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 27 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 27 ноября 2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Важно не ослаблять бюджетную дисциплину, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Коллеги, до конца года осталось чуть больше месяца, и, конечно, важно не ослаблять бюджетную дисциплину, дальше создавать заделы на будущий год для достижения целей и развития, которые поставлены президентом", - сказал он на заседании кабмина.
