Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перспективы привлечения внебюджетных средств на развитие спортивной инфраструктуры регионов обсудили участники заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", которое провел в Москве ее председатель, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба облправительства.

Миляев отметил необходимость проработки вопросов совместно с бизнесом, социальными партнерами и частными инвесторами. По его словам, у регионов уже сейчас есть возможность реализации проектов государственно-частного партнерства в этой сфере. Так, во многих федеральных органах власти существуют программы, включающие в себя развитие спортивной инфраструктуры. В госпрограмме РФ "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено строительство спортивных объектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Глава региона также обратил внимание на необходимость учитывать строительство спортивной инфраструктуры при планировании территорий.

"Государственно-частное партнерство и концессия – это возможность создания социально значимых объектов для региона. Для субъектов это инструмент эффективного, точечного использования бюджетных средств, для бизнеса – возможность получать стабильный, спрогнозированный доход", – приводятся в сообщении слова Миляева.

На заседании был рассмотрен опыт регионов по реализации проектов с привлечением инвесторов. Миляев, в частности, отметил положительные практики субъектов по развитию доступности объектов школьной спортивной инфраструктуры.

Кроме того, обсуждалось предложение по разработке единых нормативов для технического подключения к инженерным сетям при строительстве спортобъектов.

По итогам заседания дано поручение обобщить существующие механизмы привлечения финансирования из внебюджетных источников и тиражировать в субъекты РФ для работы. Также была дана рекомендация субъектам РФ при планировании развития территорий предусматривать строительство спортивной инфраструктуры, в том числе плоскостных сооружений. Будет создана "тепловая карта" потребностей субъектов РФ в объектах спортивной инфраструктуры. Кроме этого, запланировано проведение обучающих семинаров по ГЧП и концессиям для регионов.

Как отмечается в сообщении, Минспорта РФ рассмотрит возможность оказания грантовой поддержки при строительстве объектов спортивной инфраструктуры стоимостью до 1 миллиарда рублей, а также субсидирования процентной ставки для объектов спорта стоимостью от 1 до 3 миллиардов рублей. Также планируется более подробно изучить возможность установки фиксированного льготного тарифа на подключение коммуникаций, в том числе, для частных инвесторов, привлеченных к строительству спортивных сооружений.