Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
Тульская область
 
19:47 27.11.2025
Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

Комиссия Госсовета по спорту обсудила использование механизмов ГЧП

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перспективы привлечения внебюджетных средств на развитие спортивной инфраструктуры регионов обсудили участники заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", которое провел в Москве ее председатель, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба облправительства.
Миляев отметил необходимость проработки вопросов совместно с бизнесом, социальными партнерами и частными инвесторами. По его словам, у регионов уже сейчас есть возможность реализации проектов государственно-частного партнерства в этой сфере. Так, во многих федеральных органах власти существуют программы, включающие в себя развитие спортивной инфраструктуры. В госпрограмме РФ "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено строительство спортивных объектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Глава региона также обратил внимание на необходимость учитывать строительство спортивной инфраструктуры при планировании территорий.
Дмитрий Миляев провел встречу Романом Ротенбергом
Вчера, 19:32
"Государственно-частное партнерство и концессия – это возможность создания социально значимых объектов для региона. Для субъектов это инструмент эффективного, точечного использования бюджетных средств, для бизнеса – возможность получать стабильный, спрогнозированный доход", – приводятся в сообщении слова Миляева.
На заседании был рассмотрен опыт регионов по реализации проектов с привлечением инвесторов. Миляев, в частности, отметил положительные практики субъектов по развитию доступности объектов школьной спортивной инфраструктуры.
Кроме того, обсуждалось предложение по разработке единых нормативов для технического подключения к инженерным сетям при строительстве спортобъектов.
По итогам заседания дано поручение обобщить существующие механизмы привлечения финансирования из внебюджетных источников и тиражировать в субъекты РФ для работы. Также была дана рекомендация субъектам РФ при планировании развития территорий предусматривать строительство спортивной инфраструктуры, в том числе плоскостных сооружений. Будет создана "тепловая карта" потребностей субъектов РФ в объектах спортивной инфраструктуры. Кроме этого, запланировано проведение обучающих семинаров по ГЧП и концессиям для регионов.
Как отмечается в сообщении, Минспорта РФ рассмотрит возможность оказания грантовой поддержки при строительстве объектов спортивной инфраструктуры стоимостью до 1 миллиарда рублей, а также субсидирования процентной ставки для объектов спорта стоимостью от 1 до 3 миллиардов рублей. Также планируется более подробно изучить возможность установки фиксированного льготного тарифа на подключение коммуникаций, в том числе, для частных инвесторов, привлеченных к строительству спортивных сооружений.
На заседании комиссии обсудили создание постоянно действующих рабочих органов. Рабочие группы будут сформированы по направлениям развития массового, студенческого, детско-юношеского, профессионального спорта, спортивной индустрии и предпринимательства, спортивной инфраструктуры.
Тульская область удостоена Почетного кубка Минобороны РФ за вклад в оборону
21 ноября, 21:48
 
Тульская область, Россия, Москва, Дмитрий Миляев
 
 
