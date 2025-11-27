https://ria.ru/20251127/mikhalkov-2058178515.html
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино
Михалков назвал преступным воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал преступным "оживление" с помощью искусственного интеллекта умерших великих актеров и использования их успеха для продвижения современных фильмов.
"Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права путём искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов, давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделал", - заявил Михалков
на пресс-конференции в Москве
.
В то же время режиссер отметил, что приветствует использование технологий ИИ для создания новых миров и усиления эффекта.
"Да, конечно, любая технология, которая помогает усилить эффект, она лично мною приветствуется. За одним исключением, с одной оговоркой: когда она не становится самодавлеющей", - подчеркнул Михалков.