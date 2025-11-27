Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал преступным "оживление" с помощью искусственного интеллекта умерших великих актеров и использования их успеха для продвижения современных фильмов.

"Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права путём искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов, давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделал", - заявил Михалков на пресс-конференции в Москве

В то же время режиссер отметил, что приветствует использование технологий ИИ для создания новых миров и усиления эффекта.