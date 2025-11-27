Рейтинг@Mail.ru
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино
Культура
 
19:20 27.11.2025
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино - РИА Новости, 27.11.2025
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино
Режиссер Никита Михалков назвал преступным "оживление" с помощью искусственного интеллекта умерших великих актеров и использования их успеха для продвижения... РИА Новости, 27.11.2025
культура
москва
никита михалков
москва, никита михалков
Культура, Москва, Никита Михалков
Михалков раскритиковал воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино

Михалков назвал преступным воссоздание умерших актеров с помощью ИИ в кино

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал преступным "оживление" с помощью искусственного интеллекта умерших великих актеров и использования их успеха для продвижения современных фильмов.
"Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права путём искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов, давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделал", - заявил Михалков на пресс-конференции в Москве.
В то же время режиссер отметил, что приветствует использование технологий ИИ для создания новых миров и усиления эффекта.
"Да, конечно, любая технология, которая помогает усилить эффект, она лично мною приветствуется. За одним исключением, с одной оговоркой: когда она не становится самодавлеющей", - подчеркнул Михалков.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
22 ноября, 20:00
 
Культура
 
 
