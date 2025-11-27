Рейтинг@Mail.ru
Госдеп приказал давить на Запад для ограничения иммиграции, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
03:24 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/migratsiya-2057877318.html
Госдеп приказал давить на Запад для ограничения иммиграции, пишут СМИ
Госдеп приказал давить на Запад для ограничения иммиграции, пишут СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них, пишет газета РИА Новости, 27.11.2025
2025
в мире, сша, европа, канада, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Европа, Канада, Марко Рубио, Государственный департамент США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них, пишет газета New York Times со ссылкой на внутренний документ Госдепа.
Ранее Госдеп заявлял, что массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США.
"Госсекретарь Марко Рубио приказал американским дипломатам в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии оказывать давление на правительства принимающих стран, чтобы те ограничили большую часть иммиграции и подавали отчеты, если правительства проявляют чрезмерную поддержку иммигрантам", - говорится в статье.
По данным газеты, дипломатам США предписано акцентировать внимание иностранных властей на преступной деятельности иммигрантов и ее негативном влиянии на общественные сплоченность и безопасность. Дипломаты также должны будут составлять доклады о преступности среди иммигрантов и анализировать борьбу упомянутых государств с ней.
Целью мер, согласно документу, является утверждение "поддержки принимающих правительств и заинтересованных сторон в вопросе внимания к проблеме и реформирования политики, связанной с преступностью иммигрантов, защитой национального суверенитета и обеспечением безопасности местных сообществ".
