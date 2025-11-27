Госдеп приказал давить на Запад для ограничения иммиграции, пишут СМИ

По данным газеты, дипломатам США предписано акцентировать внимание иностранных властей на преступной деятельности иммигрантов и ее негативном влиянии на общественные сплоченность и безопасность. Дипломаты также должны будут составлять доклады о преступности среди иммигрантов и анализировать борьбу упомянутых государств с ней.