Госдеп приказал давить на Запад для ограничения иммиграции, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на другие страны Запада для ограничения массовой иммиграции в них, пишет газета New York Times со ссылкой на внутренний документ Госдепа.
США необходимо менять подходы к регулированию миграции, заявил Вэнс
30 октября, 03:56
"Госсекретарь Марко Рубио приказал американским дипломатам в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии оказывать давление на правительства принимающих стран, чтобы те ограничили большую часть иммиграции и подавали отчеты, если правительства проявляют чрезмерную поддержку иммигрантам", - говорится в статье.
По данным газеты, дипломатам США предписано акцентировать внимание иностранных властей на преступной деятельности иммигрантов и ее негативном влиянии на общественные сплоченность и безопасность. Дипломаты также должны будут составлять доклады о преступности среди иммигрантов и анализировать борьбу упомянутых государств с ней.
Целью мер, согласно документу, является утверждение "поддержки принимающих правительств и заинтересованных сторон в вопросе внимания к проблеме и реформирования политики, связанной с преступностью иммигрантов, защитой национального суверенитета и обеспечением безопасности местных сообществ".
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
10 сентября, 14:43