Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
02:00 27.11.2025
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря
Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации... РИА Новости, 27.11.2025
россия
оренбургская область
ирак
ассоциация юристов россии
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
россия
оренбургская область
ирак
россия, оренбургская область, ирак, ассоциация юристов россии, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), общество
Россия, Оренбургская область, Ирак, Ассоциация юристов России, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря

Иностранцы с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска

Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал РИА Новости адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.
По словам адвоката, до этого иностранцы при въезде в Россию должны были в течение семи рабочих дней обратиться в отделение МВД или почты, чтобы встать на учет. С 1 декабря 2024 года начался эксперимент по цифровизации миграционного учета: в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорту "Жуковский" и грузопассажирском пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные - фотографировать и брать отпечатки пальцев.
"С 1 декабря при наличии технической возможности сбор биометрии станет неотъемлемой частью процедуры пересечения границы для всех граждан стран-участниц эксперимента - Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска. Это не просто техническое усовершенствование, это стратегический шаг к созданию прозрачной, контролируемой и безопасной миграционной среды", - рассказал Зелинко.
Собеседник агентства добавил, что биометрические данные позволяют идентифицировать человека, даже если он использует поддельные или чужие документы. Благодаря сдаче биометрии станет практически невозможно въехать по чужому паспорту, а депортированные иностранцы или те, кому запрещен въезд в РФ, также не смогут вернуться в Россию даже по новым, легально полученным документам, заключил адвокат.
Россия, Оренбургская область, Ирак, Ассоциация юристов России, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
