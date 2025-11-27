https://ria.ru/20251127/migranty-2057870732.html
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря
Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:00:00+03:00
2025-11-27T02:00:00+03:00
2025-11-27T02:00:00+03:00
россия
оренбургская область
ирак
ассоциация юристов россии
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
общество
Иностранцы с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал РИА Новости адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.
По словам адвоката, до этого иностранцы при въезде в Россию
должны были в течение семи рабочих дней обратиться в отделение МВД или почты, чтобы встать на учет. С 1 декабря 2024 года начался эксперимент по цифровизации миграционного учета: в московских аэропортах "Шереметьево
", "Домодедово
", "Внуково", подмосковном аэропорту "Жуковский" и грузопассажирском пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области
у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные - фотографировать и брать отпечатки пальцев.
"С 1 декабря при наличии технической возможности сбор биометрии станет неотъемлемой частью процедуры пересечения границы для всех граждан стран-участниц эксперимента - Ирака
, Ирана
, Сирии
, Египта
, Вьетнама
, Северной Кореи и Таиланда
. Собирать биометрию теперь будут на всех пунктах пропуска. Это не просто техническое усовершенствование, это стратегический шаг к созданию прозрачной, контролируемой и безопасной миграционной среды", - рассказал Зелинко.
Собеседник агентства добавил, что биометрические данные позволяют идентифицировать человека, даже если он использует поддельные или чужие документы. Благодаря сдаче биометрии станет практически невозможно въехать по чужому паспорту, а депортированные иностранцы или те, кому запрещен въезд в РФ, также не смогут вернуться в Россию даже по новым, легально полученным документам, заключил адвокат.