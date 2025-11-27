Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства при въезде в Россию с 1 декабря будут сдавать биометрию в пунктах пропуска в рамках эксперимента по цифровизации миграционного учета, рассказал РИА Новости адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко.

Собеседник агентства добавил, что биометрические данные позволяют идентифицировать человека, даже если он использует поддельные или чужие документы. Благодаря сдаче биометрии станет практически невозможно въехать по чужому паспорту, а депортированные иностранцы или те, кому запрещен въезд в РФ, также не смогут вернуться в Россию даже по новым, легально полученным документам, заключил адвокат.