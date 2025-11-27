Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали Японию прекратить пересмотр антиядерных обязательств - РИА Новости, 27.11.2025
16:18 27.11.2025 (обновлено: 18:20 27.11.2025)
В МИД призвали Японию прекратить пересмотр антиядерных обязательств
В МИД призвали Японию прекратить пересмотр антиядерных обязательств
2025-11-27T16:18:00+03:00
2025-11-27T18:20:00+03:00
в мире
япония
атр
токио
мария захарова
санаэ такаити
япония
атр
токио
в мире, япония, атр, токио, мария захарова, санаэ такаити
В мире, Япония, АТР, Токио, Мария Захарова, Санаэ Такаити
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Постановка вопроса о пересмотре Японией своих антиядерных обязательств провоцирует рост напряженности в АТР, Москва в свою очередь призывает Токио одуматься и вернуться к закрепленным в конституции страны позициям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в партии и правящей коалиции по изменению трех безъядерных принципов в связи с намеченным пересмотром стратегических документов по национальной безопасности.
"В условиях, когда правительство Японии проводит курс на ремилитаризацию, даже сама постановка вопроса о пересмотре Токио своих антиядерных обязательств провоцирует, конечно, рост напряженности в АТР. Нет сомнения, что практические шаги в данном направлении, если они будут предприняты, вызовут необратимые последствия глобального масштаба в области обеспечения стратегической безопасности", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что подобные заявления удивительны от руководства страны, которая одной из первых выступала за режима нераспространения и призывала к полному ядерному разоружению.
"Со своей стороны призываем Японию одуматься, пока еще есть такая возможность, и вернуться на закрепленные в конституции именно Японии позиции", - заключила она.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Ранее Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", то есть поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
В миреЯпонияАТРТокиоМария ЗахароваСанаэ Такаити
 
 
