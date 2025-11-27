В МИД призвали Японию прекратить пересмотр антиядерных обязательств

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Постановка вопроса о пересмотре Японией своих антиядерных обязательств провоцирует рост напряженности в АТР, Москва в свою очередь призывает Токио одуматься и вернуться к закрепленным в конституции страны позициям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в японских СМИ появились сообщения, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале дискуссии в партии и правящей коалиции по изменению трех безъядерных принципов в связи с намеченным пересмотром стратегических документов по национальной безопасности.

"В условиях, когда правительство Японии проводит курс на ремилитаризацию, даже сама постановка вопроса о пересмотре Токио своих антиядерных обязательств провоцирует, конечно, рост напряженности в АТР . Нет сомнения, что практические шаги в данном направлении, если они будут предприняты, вызовут необратимые последствия глобального масштаба в области обеспечения стратегической безопасности", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления удивительны от руководства страны, которая одной из первых выступала за режима нераспространения и призывала к полному ядерному разоружению.

"Со своей стороны призываем Японию одуматься, пока еще есть такая возможность, и вернуться на закрепленные в конституции именно Японии позиции", - заключила она.

Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.

Ранее Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).