Россия вправе жестко ответить на размещение ракет на Окинаве, заявил МИД

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия оставляет за собой право жестко реагировать в случае размещения на японском острове Окинава ракет средней дальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова, комментируя заявления министра обороны Японии о появлении планов разместить ракеты на Окинаве, отметила, что министерство иностранных дел России отслеживает заявления и шаги японского руководства, которое взяло курс на ремилитаризацию страны. Москва неоднократно обращала внимание, в том числе по официальным дипломатическим каналам, на негативное влияние такой политики Токио на стабильность и безопасность в регионе. Представитель МИД добавила, что недопустимо размещать ракеты средней дальности американского производства на территории Японии.
"Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере и особенно хочется сказать о сочувствии жителям этого архипелага, которые испытывают на себе всю тяжесть бремени милитаристских приготовлений", - сообщила Захарова.
По словам официального представителя МИД, Япония под диктовку Вашингтона, последовательно превращает Окинаву в плацдарм, накачивая его вооружениями, обладающими не только оборонительными, но и наступательным потенциалом. Захарова призвала Японию вернуться к основам послевоенного мирного развития.