Захарова: предложения России по Украине вызывают у НАТО "конвульсии"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Политико-дипломатические предложения России по урегулированию конфликта на Украине вызывают у НАТО приступ "конвульсий", о чем свидетельствует количество утечек в информационной среде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Количество утечек, количество риторики публичной говорят сами за себя: любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них ( НАТО - ред.) просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Тот факт, что (генсек НАТО) Марк Рютте с оптимизмом отзывается о завершении конфликта на Украине уже в ближайшее время, само по себе, конечно, вы понимаете, ровным счетом ничего не значит, потому что другой рукой или в другой микрофон он заявляет ровно противоположные вещи, призывая увеличить количество поставляемого на Украину оружия, усилить финансирование, политически продолжать поддерживать киевский режим", - сказала она.

Дипломат отметила, что МИД РФ в этой сфере не наблюдает "никаких изменений, в том числе в плане действий натовцев по торпедированию переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта".

Захарова добавила, что экспансия НАТО по-прежнему является для России угрозой.

"Для нас угрозой по-прежнему остается и стремление НАТО затащить в свою орбиту Украину. Членство этой страны в агрессивном военном альянсе... для нас неприемлемо. Потому что суть деятельности НАТО - это противодействие нашей стране", - заключила Захарова.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".