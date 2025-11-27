Рейтинг@Mail.ru
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
15:25 27.11.2025 (обновлено: 16:13 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/mid-2058057958.html
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций - РИА Новости, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Кишинев может использовать вооружения, найденные на границе с Румынией, для провокаций против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:25:00+03:00
2025-11-27T16:13:00+03:00
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций

Захарова: оружие производства РФ может использоваться в Молдавии для провокаций

Официальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Кишинев может использовать вооружения, найденные на границе с Румынией, для провокаций против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Телеканал Digi24 сообщал, что румынская таможня 20 ноября задержала грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Среди вооружений были ПЗРК. Генпрокуратура Молдавии уточнила, что контрабанда попала в страну с Украины.

Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Politia Romana
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
Захарова отметила, что на фотографиях, распространенных в прессе, видны в том числе ПЗРК "Игла" и обломки, похожие на части БПЛА "Герань".
«

"Это может быть основанием для какой-нибудь будущей провокации. Чтобы разбросать где-нибудь элементы вооружения российского производства и сказать, как обычно Санду любит. Нет сейчас никаких фактов. Так вот из этого груза их можно было бы придумать", — предположила она на брифинге.

Дипломат добавила, что происхождение вооружений вызывает вопросы экспертов, поскольку молдавские военные не используют их. Также общественность обеспокоена вовлечением Кишинева в незаконный оборот оружия.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
