МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Кишинев может использовать вооружения, найденные на границе с Румынией, для провокаций против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Телеканал Digi24 сообщал, что румынская таможня 20 ноября задержала грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Среди вооружений были ПЗРК. Генпрокуратура Молдавии уточнила, что контрабанда попала в страну с Украины.
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
© Фото : Politia Romana
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
Захарова отметила, что на фотографиях, распространенных в прессе, видны в том числе ПЗРК "Игла" и обломки, похожие на части БПЛА "Герань".
"Это может быть основанием для какой-нибудь будущей провокации. Чтобы разбросать где-нибудь элементы вооружения российского производства и сказать, как обычно Санду любит. Нет сейчас никаких фактов. Так вот из этого груза их можно было бы придумать", — предположила она на брифинге.
Дипломат добавила, что происхождение вооружений вызывает вопросы экспертов, поскольку молдавские военные не используют их. Также общественность обеспокоена вовлечением Кишинева в незаконный оборот оружия.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
