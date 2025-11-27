Рейтинг@Mail.ru
Россия сообщит, когда план по Украине будет обсуждаться, заявил МИД - РИА Новости, 27.11.2025
15:14 27.11.2025 (обновлено: 18:00 27.11.2025)
Россия сообщит, когда план по Украине будет обсуждаться, заявил МИД
Россия сообщит, когда план по Украине будет обсуждаться, заявил МИД - РИА Новости, 27.11.2025
Россия сообщит, когда план по Украине будет обсуждаться, заявил МИД
Россия сообщит, когда мероприятия с обсуждением плана США по урегулированию конфликта на Украине будут запланированы, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
украина
сша
мария захарова
сергей лавров
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Сергей Лавров
Россия сообщит, когда план по Украине будет обсуждаться, заявил МИД

МИД: РФ сообщит, когда план США по Украине будет обсуждаться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия сообщит, когда мероприятия с обсуждением плана США по урегулированию конфликта на Украине будут запланированы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если у нас появится информация (о мероприятиях с обсуждением плана США по Украине – ред.), которой мы с сможем поделиться, мы обязательно это сделаем. А так уже было много комментариев по теме (планов урегулирования конфликта – ред.) со стороны администрации президента, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался, подробно комментировал, отвечая на вопросы. Будут конкретные данные, мы обязательно с ними вернемся", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине
Вчера, 12:12
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прокомментировал мирный план США по Украине
Вчера, 16:31
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба
Вчера, 12:58
 
В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Сергей Лавров
 
 
