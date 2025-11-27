Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе США по Украине из новостей, пишет Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе США по Украине из новостей, пишет New York Times

« "Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей. Его команда была вынуждена несколько раз связываться (с Вашингтоном. — Прим. ред.), чтобы добиться телефонного разговора с президентом Трампом в пятницу вечером для разъяснений", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

Украины. По информации издания, многие главы европейских МИД впервые услышали о плане в прошлый четверг в Брюсселе , где они собрались для обсуждения Судана

"Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу , который присоединился к их встрече в формате телеконференции. Знал ли Сибига что-то еще об этом плане? Был ли он реален? Как и у его коллег, у Сибиги было мало деталей", — пишет газета со ссылкой на двух официальных лиц.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.