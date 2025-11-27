Рейтинг@Mail.ru
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 27.11.2025 (обновлено: 15:50 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/merts-2058039770.html
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT - РИА Новости, 27.11.2025
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT
Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе США по Украине из новостей, пишет New York Times. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:26:00+03:00
2025-11-27T15:50:00+03:00
в мире
сша
фридрих мерц
украина
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057455044.html
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
https://ria.ru/20251126/evropa-2057707158.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, фридрих мерц, украина, мирный план сша по украине, андрей сибига
В мире, США, Фридрих Мерц, Украина, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Андрей Сибига
Мерц узнал об американском мирном плане из новостей, пишет NYT

NYT: Мерц узнал о плане США по украинскому урегулированию из новостей

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил информацию о мирной инициативе США по Украине из новостей, пишет New York Times.
«

"Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей. Его команда была вынуждена несколько раз связываться (с Вашингтоном. — Прим. ред.), чтобы добиться телефонного разговора с президентом Трампом в пятницу вечером для разъяснений", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
По информации издания, многие главы европейских МИД впервые услышали о плане в прошлый четверг в Брюсселе, где они собрались для обсуждения Судана и Украины.
"Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к их встрече в формате телеконференции. Знал ли Сибига что-то еще об этом плане? Был ли он реален? Как и у его коллег, у Сибиги было мало деталей", — пишет газета со ссылкой на двух официальных лиц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
26 ноября, 08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
Вчера, 08:00
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Он должен уйти": Европа пошла войной на "главного союзника России"
26 ноября, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАФридрих МерцУкраинаМирный план США по УкраинеАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала