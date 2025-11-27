Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла сообщения о том, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине из-за того, что те в 2021 году опротестовали предложенный ею новый формат диалога с РФ, об этом бывший канцлер Германии заявила в интервью телеканалу Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла сообщения о том, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине из-за того, что те в 2021 году опротестовали предложенный ею новый формат диалога с РФ, об этом бывший канцлер Германии заявила в интервью телеканалу Phoenix

Ранее Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizan, что в 2021 году стремилась создать новый формат диалога ЕС Россией , однако это предложение тогда было заблокировано Польшей и странами Балтии , после чего уже начался конфликт на Украине . Некоторые СМИ и политики истолковали это впоследствии как обвинение в адрес упомянутых стран.

"Это следует называть фейк-новостями. То есть того, что якобы было сказано, на самом деле не говорилось — речь шла лишь о последовательности событий", — ответила она на соответствующий вопрос.

Меркель объяснила своё предложение о новом формате тем, что у неё тогда сложилось впечатление, что в результате пандемии COVID-19 "вообще больше не проходило личных встреч", в том числе и по вопросу Минских соглашений.

"За несколько дней до того, как я внесла это предложение на Европейском совете , американский президент Джо Байден встретился с Владимиром Путиным , и мне просто не понравилось, что мы, европейцы, не стремимся также вести разговор с Путиным и оставляем это исключительно за американской администрацией", — сказала политик.

Меркель отрицательно ответила на вопрос, видит ли она вину Польши или балтийских стран в начале войны. То, что её предложение встретило сопротивление, не равнозначно обвинению в провоцировании конфликта, пояснила она.