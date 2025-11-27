Рейтинг@Mail.ru
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
23:35 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/merkel-2058211848.html
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла сообщения о том, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине из-за того, что те РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:35:00+03:00
2025-11-27T23:35:00+03:00
в мире
польша
ангела меркель
евросоюз
польша
в мире, польша, ангела меркель, евросоюз
В мире, Польша, Ангела Меркель, Евросоюз
Меркель опровергла сообщения, что она винит Польшу в конфликте на Украине

Меркель заявила, что не винит Польшу и Прибалтику в начале украинского конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла сообщения о том, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине из-за того, что те в 2021 году опротестовали предложенный ею новый формат диалога с РФ, об этом бывший канцлер Германии заявила в интервью телеканалу Phoenix.
Ранее Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizan, что в 2021 году стремилась создать новый формат диалога ЕС с Россией, однако это предложение тогда было заблокировано Польшей и странами Балтии, после чего уже начался конфликт на Украине. Некоторые СМИ и политики истолковали это впоследствии как обвинение в адрес упомянутых стран.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше, чем жена
16 ноября, 16:25
"Это следует называть фейк-новостями. То есть того, что якобы было сказано, на самом деле не говорилось — речь шла лишь о последовательности событий", — ответила она на соответствующий вопрос.
Меркель объяснила своё предложение о новом формате тем, что у неё тогда сложилось впечатление, что в результате пандемии COVID-19 "вообще больше не проходило личных встреч", в том числе и по вопросу Минских соглашений.
"За несколько дней до того, как я внесла это предложение на Европейском совете, американский президент Джо Байден встретился с Владимиром Путиным, и мне просто не понравилось, что мы, европейцы, не стремимся также вести разговор с Путиным и оставляем это исключительно за американской администрацией", — сказала политик.
Меркель отрицательно ответила на вопрос, видит ли она вину Польши или балтийских стран в начале войны. То, что её предложение встретило сопротивление, не равнозначно обвинению в провоцировании конфликта, пояснила она.
"Нет, я, мы все не смогли предотвратить эту войну (…) Это было совершенно неверное толкование того, что я сказала", — добавила она.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Каждый четвертый немец скучает по Меркель, показывает опрос
8 ноября, 16:56
 
В миреПольшаАнгела МеркельЕвросоюз
 
 
