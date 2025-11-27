Рейтинг@Mail.ru
Собянин вручил награду коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:41 27.11.2025 (обновлено: 15:56 02.12.2025)
Собянин вручил награду коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании
Собянин вручил награду коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании
Собянин вручил награду коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании

Собянин вручил орден «За доблестный труд» коллективу АО «Мосгаз»

CC BY 4.0 / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы (cropped) / Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев во время церемонии вручения ордена "За доблестный труд" коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО Мосгаз Гасан Гасангаджиев во время церемонии вручения ордена За доблестный труд коллективу АО Мосгаз в честь 160-летия компании - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY 4.0 / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы (cropped) /
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев во время церемонии вручения ордена "За доблестный труд" коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил орден "За доблестный труд" коллективу АО "Мосгаз" в честь 160-летия компании, награду получил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
"С праздником, с юбилеем вас. На ваших плечах лежит огромная ответственность, огромное, очень важное и трудное хозяйство, часть большой городской системы, которая обеспечивает жизнедеятельность нашего мегаполиса", - сказал Собянин на торжественной церемонии.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Бирюков поздравил "Мосгаз"с 160-летием
29 ноября, 13:10
Глава города отметил, что москвичи, у которых есть газовые плиты, знают о МОСГАЗе только "по голубому пламени на своих комфорках", а москвичи, у которых нет газовых плит, очень редко вспоминают о МОСГАЗе.
"Это обидно, с одной стороны, но, с другой, замечательно, что коммунальщики, будь то там тепловое хозяйство, будь то это "Мосводоканал", будь то это МОСГАЗ, люди редко вспоминают. Значит, у них все хорошо, вы работаете достойно, вы обеспечиваете городское газовое хозяйство таким образом, что проблем ни у москвичей, ни у предприятий города нет. Это, конечно, высочайший профессионализм. Спасибо вам за это", - подчеркнул Собянин.
Мэр выразил благодарность газовикам за то, что с приходом газа в Москву началось бурное индустриальное развитие города. По его словам, благодаря МОСГАЗу 60% электроэнергии Москвы - это электроэнергии, вырабатываемые с помощью газа, который подается в турбины, ТЭЦы, тепловые станции и так далее.
"Спасибо вам за ваши неравнодушные сердца, за вашу огромную помощь Донбассу. Спасибо за то, что вы откликнулись на призыв наших ребят, которые сражаются в зоне СВО, и сделали огромную работу по сооружению управительных сооружений для того, чтобы наши ребята были в безопасности. Спасибо и за то, что много добровольцев из МОСГАЗа сегодня сражаются в зоне СВО. Спасибо, друзья", - заключил Собянин.
Глава столицы также удостоил наградами сотрудников МОСГАЗа, почетными званиями "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы" и вручил "Благодарственные письма Мэра Москвы".
Благодарность Собянина за внимания Путина к Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы
13 сентября, 14:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДонбассСергей СобянинГасан ГасангаджиевМосгазМосводоканалОбщество
 
 
