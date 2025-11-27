Рейтинг@Mail.ru
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/menedzher-2058055930.html
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.11.2025
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках
Менеджеры "ГВСУ по специальным объектам" получили взятки в виде денег и Lexus на сумму 12 миллионов рублей при выполнении ГОЗ в Калининградской области,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:16:00+03:00
2025-11-27T15:16:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
lexus
главное военное следственное управление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251125/ural-2057319186.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), lexus, главное военное следственное управление
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Lexus, Главное военное следственное управление
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках

В Калининградской области 2 менеджеров госпредприятия заподозрили во взятках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Менеджеры "ГВСУ по специальным объектам" получили взятки в виде денег и Lexus на сумму 12 миллионов рублей при выполнении ГОЗ в Калининградской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-начальник обособленного подразделения и экс-руководитель проекта подразделения по сопровождению контрактов Дмитрий Сюртуков и Сергей Троценко обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. С 2020 по 2023 год они получили от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку, включая деньги и автомобиль "LEXUS", за покровительство при строительстве объекта в Калининградской области на сумму более 230 миллионов рублей.
Взяткодатель сообщил о преступлении, его уголовное преследование будет решено отдельно, добавили в СК. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки
25 ноября, 08:43
 
ПроисшествияКалининградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)LexusГлавное военное следственное управление
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала