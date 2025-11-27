https://ria.ru/20251127/menedzher-2058055930.html
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках
Менеджеры "ГВСУ по специальным объектам" получили взятки в виде денег и Lexus на сумму 12 миллионов рублей при выполнении ГОЗ в Калининградской области,... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
lexus
главное военное следственное управление
калининградская область
россия
происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), lexus, главное военное следственное управление
Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках
В Калининградской области 2 менеджеров госпредприятия заподозрили во взятках