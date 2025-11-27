Менеджеров госпредприятия в Калининградской области заподозрили во взятках

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Менеджеры "ГВСУ по специальным объектам" получили взятки в виде денег и Lexus на сумму 12 миллионов рублей при выполнении ГОЗ в Калининградской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.