На Западе раскрыли, какой "удар" Мерц подготовил России - РИА Новости, 27.11.2025
10:31 27.11.2025 (обновлено: 12:31 27.11.2025)
На Западе раскрыли, какой "удар" Мерц подготовил России
Канцлер Германии Фридрих Мерц продвигает идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине, однако если это произойдет, то Москва даст... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
украина
фридрих мерц
евросоюз
россия
украина
в мире, россия, украина, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Евросоюз
На Западе раскрыли, какой "удар" Мерц подготовил России

Мема: призыв Мерца отобрать активы России столкнется с неожиданным ответом

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц продвигает идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине, однако если это произойдет, то Москва даст неожиданный ответ, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой", — говорится в публикации.
Политик выразил надежду, что до этого не дойдет.

Мерц заявлял, что Берлин хочет еще эффективнее использовать заблокированные средства, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
