Фонд Мельниченко принял участие в V Конгрессе молодых ученых
18:59 27.11.2025
Фонд Мельниченко принял участие в V Конгрессе молодых ученых
2025-11-27T18:59:00+03:00
2025-11-27T18:59:00+03:00
2025
Сочи
Фонд Мельниченко принял участие в V Конгрессе молодых ученых

Программы профориентации Фонда Мельниченко представили на конгрессе в Сочи

Кирилл Мельников
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Программы Фонда Мельниченко, направленные на формирование у школьников интереса к инженерным и научным специальностям, а также на привлечение молодежи на промышленные предприятия представлены на проходящем в Сочи V Конгрессе молодых ученых , сообщает фонд.
Как отметил в ходе дискуссии, посвященной качеству школьной подготовки, заместитель генерального директора фонда Кирилл Мельников, системная работа Фонда Мельниченко нацелена на комплексное развитие малых промышленных городов.
"Представить себе развитие территорий без образования невозможно. Наши проекты в этой сфере охватывают задачи от поддержки талантливых школьников до программ для детей с базовой успеваемостью, а ключевой задачей является формирование качественного образовательного контента и созидающей мотивации", - приводятся в сообщении слова Мельникова.
В числе трех ключевых проектов фонда в этой области - Центры талантов.ФМ — сеть образовательных центров для одаренных школьников, работающих по углубленным программам по естественным наукам и математике. Еще один проект - Профклассы.ФМ. Это программа технической подготовки и ранней профориентации в школах в 21 населенном пункте, позволяющая ребятам делать первые шаги в инженерных профессиях уже в 8–11 классах. Наконец, флагманом образовательных проектов является совместная с химическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова организация Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая способствует появлению молодых "звезд науки" и выполняет важную роль в популяризации химического образования.
В рамках сессии "Как бизнес продвигает науку и зачем ему это" Мельников рассказал о том, что поддержка образовательных и научных проектов – это не только разработка новых технологий, но и работа по формированию образа будущего страны, экономики и отдельных территорий, включая малые промышленные города.
Он отметил, что промышленные компании заинтересованы в квалифицированных кадрах, а значит — в качественном образовании и подготовке будущих технических специалистов, инженеров и исследователей.
"Сегодня, если ты хочешь оставаться конкурентным, ты должен сопровождать ребенка от школьной скамьи до предприятия, чтобы заинтересовать их идти работать на производство и удержать их в той или иной отрасли", – пояснил Мельников.
В качестве примера он привел опыт Стипендии Мельниченко, которая выплачивается не только успешных студентам вузов, обучающимся по техническим специальностям, но и ссузов. Кроме того, для студентов и школьников проводится научно-технический конкурс J-Cup на лучшее решение реальных технологических вопросов на производстве.
 
