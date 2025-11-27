Глава Дагестана поручил разработать региональные меры поддержки военкоров

Во время прямой линии главы Дагестана журналист НТВ Омар Магомедов рассказал, что военкоры, работающие в зоне боевых действий, не имеют официального статуса, льгот и социальных гарантий. Он попросил Меликова рассмотреть возможность создания на республиканском уровне программы поддержки либо предоставления льгот.

"Я попрошу Рашида Забитовича (Акавова – заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана – начальника управления информационной политики) сформировать нормативный пакет, который нужен… я в ближайшее время вам дам ответ. Нужно понять, какие нормативные позиции нам нужно подготовить. Конечно, вы будете обладать теми мерами поддержки, которые нужны вам для выполнения вами задач", – сказал Меликов.