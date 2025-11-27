Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана поручил разработать региональные меры поддержки военкоров
Республика Дагестан
 
22:22 27.11.2025
Глава Дагестана поручил разработать региональные меры поддержки военкоров
Республика Дагестан
Глава Дагестана поручил разработать региональные меры поддержки военкоров

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос внедрения региональных мер поддержки для военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции.
Во время прямой линии главы Дагестана журналист НТВ Омар Магомедов рассказал, что военкоры, работающие в зоне боевых действий, не имеют официального статуса, льгот и социальных гарантий. Он попросил Меликова рассмотреть возможность создания на республиканском уровне программы поддержки либо предоставления льгот.
"Я попрошу Рашида Забитовича (Акавова – заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана – начальника управления информационной политики) сформировать нормативный пакет, который нужен… я в ближайшее время вам дам ответ. Нужно понять, какие нормативные позиции нам нужно подготовить. Конечно, вы будете обладать теми мерами поддержки, которые нужны вам для выполнения вами задач", – сказал Меликов.
Он призвал изучить опыт других регионов и разработать эффективные меры поддержки для военных корреспондентов.
Республика Дагестан
 
 
