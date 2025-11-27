Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная"
04:04 27.11.2025
В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная"
В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 27.11.2025
В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная"
Генеральная прокуратура Мексики в рамках расследования организованной преступности выдала ордер на арест совладельца франшизы конкурса "Мисс Вселенная" Рауля... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, мексика
В мире, Мексика
В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная"

В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная" Канту

Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики в рамках расследования организованной преступности выдала ордер на арест совладельца франшизы конкурса "Мисс Вселенная" Рауля Рочи Канту.
"Федеральный судья выдал ордеры на арест в отношении 13 человек, о которых, по очевидным причинам, необходимо сохранять секретность. В этой связи только что был исполнен ордер на арест в отношении федеральной чиновницы, вовлечённой в указанные преступления. В конкретном случае одного из упомянутых лиц, Рауля "Р"... соответственно процедурам получаются фундаментальные данные, которые позволят федеральной прокуратуре продолжить и углубить данное расследование", - говорится в сообщении на сайте гособвинения.
По данным прокуратуры, расследование началось в декабре 2024 года после того, как министерство безопасности обнаружило сведения, указывающие на наркотрафик, незаконный оборот топлива и торговлю оружием. Ордеры на арест 13 человек были выданы 15 ноября 2025 года.
Местные СМИ со ссылкой на документы уголовного дела сообщают, что ордер на арест в отношении предпринимателя не был исполнен, поскольку Роча Канту пошел на сделку со следствием - стал свидетелем, сотрудничающим со Специализированной прокуратурой по организованной преступности FEMDO.
Как заявили в прокуратуре, точная информация по этому делу будет предоставляться по мере проведения публичных слушаний и исполнения оставшихся судебных распоряжений.
Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная в провинции Нонтхабури, Таиланд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Член жюри "Мисс Вселенная" обвинил организаторов в жульничестве
20 ноября, 18:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
