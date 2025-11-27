В Мексике выдали ордер на арест совладельца франшизы "Мисс Вселенная"

МЕХИКО, 27 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики в рамках расследования организованной преступности выдала ордер на арест совладельца франшизы конкурса "Мисс Вселенная" Рауля Рочи Канту.

"Федеральный судья выдал ордеры на арест в отношении 13 человек, о которых, по очевидным причинам, необходимо сохранять секретность. В этой связи только что был исполнен ордер на арест в отношении федеральной чиновницы, вовлечённой в указанные преступления. В конкретном случае одного из упомянутых лиц, Рауля "Р"... соответственно процедурам получаются фундаментальные данные, которые позволят федеральной прокуратуре продолжить и углубить данное расследование", - говорится в сообщении на сайте гособвинения.

По данным прокуратуры, расследование началось в декабре 2024 года после того, как министерство безопасности обнаружило сведения, указывающие на наркотрафик, незаконный оборот топлива и торговлю оружием. Ордеры на арест 13 человек были выданы 15 ноября 2025 года.

Местные СМИ со ссылкой на документы уголовного дела сообщают, что ордер на арест в отношении предпринимателя не был исполнен, поскольку Роча Канту пошел на сделку со следствием - стал свидетелем, сотрудничающим со Специализированной прокуратурой по организованной преступности FEMDO.