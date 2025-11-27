https://ria.ru/20251127/medvedev-2058072316.html
Медведев заявил о большом пути новых регионов в систему власти России
Новым регионам РФ нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в российскую систему власти, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новым регионам РФ нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в российскую систему власти, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Всем этим регионам нужно будет пройти большой путь, чтобы встроиться в современную российскую систему власти", - сказал Медведев
на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия
", говоря о новых регионах.
Председатель ЕР также отметил, что рассчитывает на помощь депутатов муниципалитетов РФ
.
"Надеюсь, здесь на вашу помощь, как на тех, кто может быть примером, но и знает, с другой стороны, о трудностях и проблемах, которые характерны для всей нашей большой страны", - сказал Медведев.