Медведев назвал бойцов СВО героями - РИА Новости, 27.11.2025
15:48 27.11.2025 (обновлено: 18:32 27.11.2025)
Медведев назвал бойцов СВО героями
Медведев назвал бойцов СВО героями
Большинство ребят, которые участвуют в СВО, являются героями, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.11.2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" в Москве. 27 ноября 2025
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" в Москве. 27 ноября 2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство ребят, которые участвуют в СВО, являются героями, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Абсолютное большинство наших ребят, которые участвуют в СВО, - это герои", - сказал Медведев на Всероссийском форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
 
