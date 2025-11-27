МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву не хватает денег, чтобы закупать российский газ через третьи страны, заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, в этом году Украина купила всего 1,5-2,5 миллиарда кубометров газа при потребности в шесть-восемь миллиардов.
"Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода, минусовая температура будет зашкаливать, что тоже возможно", — добавил он.
Многие украинские политики и эксперты прогнозируют, что нынешний отопительный сезон будет тяжелым. По словам депутата Верховной рады Олега Семинского, в стране разрушено 69 процентов газовой инфраструктуры. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что из-за отсутствия запасов ожидаются отключения газа, а температура в квартирах будет опускаться до 12-14 градусов. Руководитель компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал население теплее одеваться, а не прогревать помещения, а эксперт по связи Сергей Бескрестнов посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
