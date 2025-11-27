Рейтинг@Mail.ru
У Украины нет денег на покупку газа обходными путями, заявил Медведчук - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 27.11.2025 (обновлено: 10:01 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/medvedchuk-2057898572.html
У Украины нет денег на покупку газа обходными путями, заявил Медведчук
У Украины нет денег на покупку газа обходными путями, заявил Медведчук - РИА Новости, 27.11.2025
У Украины нет денег на покупку газа обходными путями, заявил Медведчук
Киеву не хватает денег, чтобы закупать российский газ через третьи страны, заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T07:11:00+03:00
2025-11-27T10:01:00+03:00
украина
европа
виктор медведчук
в мире
жкх
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_d514a42112d7a3f18c32bc4b8c876f98.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057879302.html
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012396326.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5a34a1a3ad1fef4d0da9ed0aa2f57a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, виктор медведчук, в мире, жкх, энергетика
Украина, Европа, Виктор Медведчук, В мире, ЖКХ, Энергетика
У Украины нет денег на покупку газа обходными путями, заявил Медведчук

Медведчук: Украина не может закупать российский газ через третьи страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киеву не хватает денег, чтобы закупать российский газ через третьи страны, заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина отказалась от российского газа, который получала напрямую многие годы. Она сегодня получает, подчеркиваю, российский газ, но через Турцию, частично через Европу. Но для этого надо платить огромные средства, которых у Украины нет", — сказал он.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Медведчук заявил о возможной эвакуации в Киеве, Харькове и Одессе
Вчера, 03:43
По словам Медведчука, в этом году Украина купила всего 1,5-2,5 миллиарда кубометров газа при потребности в шесть-восемь миллиардов.
«

"Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода, минусовая температура будет зашкаливать, что тоже возможно", — добавил он.

Многие украинские политики и эксперты прогнозируют, что нынешний отопительный сезон будет тяжелым. По словам депутата Верховной рады Олега Семинского, в стране разрушено 69 процентов газовой инфраструктуры. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что из-за отсутствия запасов ожидаются отключения газа, а температура в квартирах будет опускаться до 12-14 градусов. Руководитель компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал население теплее одеваться, а не прогревать помещения, а эксперт по связи Сергей Бескрестнов посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Эксперт рассказал, сколько газа нужно Киеву, чтобы пережить зиму
20 апреля, 16:04
 
УкраинаЕвропаВиктор МедведчукВ миреЖКХЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала