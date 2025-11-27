Мах зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский мессенджер Max зарегистрировал изобразительный товарный знак в РФ до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявку на регистрацию изобразительного товарного знака в виде синего контура разговорного облачка ООО "Коммуникационная платформа" подала в марте 2025 года, в ноябре Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим товарным знаком будут осуществляться телекоммуникационные услуги по передаче и приему данных в целях обмена мгновенными сообщениями, аудио, видео, изображениями и электронными данными.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".