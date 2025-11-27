Матушкин: в Тамбовской области расширяют поддержку многодетных семей

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным внесли изменения в Закон Тамбовской области "О единовременной денежной выплате при рождении ребенка отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области", сообщает пресс-служба облпарламента.

Спикер подчеркнул, что в Тамбовской области в настоящее время осуществляются шесть мероприятий, которые включены в национальный проект "Семья" и региональную программу по повышению рождаемости.

В число указанных мероприятий входит предоставление единовременной денежной выплаты в размере 300 тысяч рублей женщинам до 35 лет включительно, родившим третьего ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Отмечается, что по состоянию на 10 октября 2025 года в Тамбовской области указанная мера поддержки была осуществлена на 360 детей.

"В целях поддержки многодетности законопроектом предлагается распространить денежную выплату не только на третьих, но и на последующих детей, рожденных с 1 января 2025 года женщинами до 35 лет включительно. Данный законопроект был инициирован главой Тамбовской области Евгением Алексеевичем Первышовым. И, конечно же, депутаты регионального парламента поддержали его", – приводит пресс-служба слова Матушкина.

Одним из условий для получения единовременной денежной выплаты является проживание родителей (одного из родителей) по месту жительства или месту пребывания на территории Тамбовской области не менее трех лет.