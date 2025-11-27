Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подрастающие поколения Тамбовской области необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Депутаты регпарламента приняли закон, по которому увеличивается время ограничения продажи алкогольной продукции. С 1 марта 2026 года запрет будет действовать с 22.00 часов до 10.00 часов утра.

Это будет касаться и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

"Депутаты Тамбовской областной Думы считают, что подрастающие поколения необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, прививать им любовь к спорту, творчеству, знаниям. И демонстрировать детям положительный пример должны взрослые. Поэтому очень важно популяризировать культуру здорового образа жизни в обществе", – отмечает Матушкин, его слова приводит пресс-служба облдумы.

Он подчеркнул, что отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность, правильные ценности среди взрослых людей – это не просто пример для молодежи, но и повышение качества жизни, снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности жизни населения.

Также, считает Матушкин, новые меры будут благоприятно влиять на снижение дорожно-транспортных происшествий.