Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ
27.11.2025
Тамбовская область
Тамбовская область
 
17:29 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/matushkin-2058120188.html
Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ
Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ - РИА Новости, 27.11.2025
Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ
Подрастающие поколения Тамбовской области необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:29:00+03:00
2025-11-27T17:29:00+03:00
тамбовская область
общество
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_686e1611baf137eed33618b94101c6ac.jpg
https://ria.ru/20250930/matushkin-2045377592.html
тамбовская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: тамбовскую молодежь нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ

Матушкин: тамбовских молодых людей нужно воспитывать на ценностях ЗОЖ

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подрастающие поколения Тамбовской области необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
Депутаты регпарламента приняли закон, по которому увеличивается время ограничения продажи алкогольной продукции. С 1 марта 2026 года запрет будет действовать с 22.00 часов до 10.00 часов утра.
Это будет касаться и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
"Депутаты Тамбовской областной Думы считают, что подрастающие поколения необходимо воспитывать на ценностях здорового образа жизни, прививать им любовь к спорту, творчеству, знаниям. И демонстрировать детям положительный пример должны взрослые. Поэтому очень важно популяризировать культуру здорового образа жизни в обществе", – отмечает Матушкин, его слова приводит пресс-служба облдумы.
Он подчеркнул, что отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность, правильные ценности среди взрослых людей – это не просто пример для молодежи, но и повышение качества жизни, снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности жизни населения.
Также, считает Матушкин, новые меры будут благоприятно влиять на снижение дорожно-транспортных происшествий.
"Предлагаемые ограничения направлены, в том числе, и на выполнение таких важных социально-значимых задач, как уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снижение объемов потребления алкогольной продукции", – заявил председатель облдумы.
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
30 сентября, 14:40
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
30 сентября, 14:40
 
Тамбовская областьОбществоТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
