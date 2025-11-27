Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск указал на необходимость радикальных мер в связи с совершенной атакой на двух бойцов национальной гвардии в центре Вашингтона у Белого дома.

"Сколько невинных людей должно умереть, чтобы реформировать нашу сломанную систему? Необходимы радикальные меры", - написал он в социальной сети Х

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.