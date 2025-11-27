Рейтинг@Mail.ru
Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома
06:16 27.11.2025 (обновлено: 12:23 27.11.2025)
Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома
Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск указал на необходимость радикальных мер в связи с совершенной атакой на двух бойцов национальной гвардии в... РИА Новости, 27.11.2025
2025
Маск призвал к радикальным мерам после стрельбы у Белого дома

Маск призвал к радикальным мерам после атаки на бойцов нацгвардии в Вашингтоне

Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск указал на необходимость радикальных мер в связи с совершенной атакой на двух бойцов национальной гвардии в центре Вашингтона у Белого дома.
"Сколько невинных людей должно умереть, чтобы реформировать нашу сломанную систему? Необходимы радикальные меры", - написал он в социальной сети Х.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
