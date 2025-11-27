Рейтинг@Mail.ru
16:43 27.11.2025 (обновлено: 19:30 27.11.2025)
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
мирный план сша по украине, в мире, россия, украина, сша, туомас малинен, кайя каллас, евросоюз, вооруженные силы украины, владимир путин
Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Украина, США, Туомас Малинен, Кайя Каллас, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европа позволяет себе пустые угрозы в адрес России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X после выступления главы евродипломатии Каи Каллас.
"Знаете, Кая Каллас, когда вы выдвигаете угрозы, у вас должно быть что-то, чем можно угрожать. Сэппуку европейской экономики не подойдет в качестве убедительного аргумента", — написал он.
Малинен добавил, что таких, как Каллас, ждет "судный день".
Таким образом эксперт прокомментировал высказывание главы евродипломатии на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине. Среди прочего она заявила, что хочет "сокращения оборонного бюджета России и ограничения численности ее армии".

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
