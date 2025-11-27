"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европа позволяет себе пустые угрозы в адрес России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X после выступления главы евродипломатии Каи Каллас.
"Знаете, Кая Каллас, когда вы выдвигаете угрозы, у вас должно быть что-то, чем можно угрожать. Сэппуку европейской экономики не подойдет в качестве убедительного аргумента", — написал он.
Малинен добавил, что таких, как Каллас, ждет "судный день".
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
