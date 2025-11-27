Рейтинг@Mail.ru
Макрон объявит о введении во Франции добровольной военной службы - РИА Новости, 27.11.2025
02:34 27.11.2025
Макрон объявит о введении во Франции добровольной военной службы
Макрон объявит о введении во Франции добровольной военной службы
Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, объявит в четверг о введении в стране с 2026 года добровольной военной службы. РИА Новости, 27.11.2025
Макрон объявит о введении во Франции добровольной военной службы

Макрон, как ожидается, объявит о введении в стране добровольной военной службы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, объявит в четверг о введении в стране с 2026 года добровольной военной службы.
Макрон сделает соответствующее объявление в ходе визита в департамент Изер на востоке страны, где дислоцируется бригада горной пехоты.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон сделал громкое заявление об отправке французов на Украину
25 ноября, 10:44
Как сообщали французские СМИ, продолжительность добровольной военной службы будет составлять 10 месяцев. Её смогут проходить молодые граждане старше 18 лет, им ежемесячно будут выплачивать 900-1000 евро. Уже в 2026 году планируется привлечь 3 тысячи человек, а к 2035 году – набирать до 50 тысяч в год.
Таким образом, французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев. Такое нововведение призвано сохранить численность личного состава на фоне снижения численности населения. При этом обученные добровольцы не будут направляться в зоны боевых действий, а смогут, например, присоединиться к силам антитеррористической операции "Часовой".
Сам Макрон не стал заранее раскрывать никаких подробностей, сообщив только о грядущей реформе существующей программы военной подготовки для молодежи. Французский лидер указал на необходимость укрепить связь между государством и армией, чтобы "максимальное число граждан" поняли, что такое вооруженные силы и как они устроены. Он также заверил, что новая программа не будет использоваться для отправки французов на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
25 ноября, 18:22
По данным опроса компании Elabe, 73% жителей Франции поддерживают идею создания в стране добровольной военной службы.
Обязательная военная служба была отменена во Франции в октябре 1997 года во время президентства Жака Ширака.
Ранее глава генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину
25 ноября, 11:52
 
В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронЖак ШиракВладимир ПутинНАТО
 
 
