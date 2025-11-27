Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, включающую зарубежные активы "Лукойла".
"Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", — говорится в генеральной лицензии британского Минфина.
"Лукойл" в конце октября заявил о намерении продать зарубежные активы и начал рассматривать предложения от возможных покупателей. Позднее компания согласовала основные условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последний заявил об отзыве предложения из-за того, что не получил необходимую лицензию от Минфина США.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Среди них: Chevron, ExxonMobil, Национальная нефтяная компания Абу-Даби и крупный инвестиционный фонд Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.