Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла" - РИА Новости, 27.11.2025
20:32 27.11.2025 (обновлено: 22:38 27.11.2025)
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, включающую зарубежные активы "Лукойла".
«
"Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", — говорится в генеральной лицензии британского Минфина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают
24 ноября, 08:00
Лондон ввел рестрикции против двух ведущих российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти" — 15 октября. За ним последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50 процентов.
"Лукойл" в конце октября заявил о намерении продать зарубежные активы и начал рассматривать предложения от возможных покупателей. Позднее компания согласовала основные условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последний заявил об отзыве предложения из-за того, что не получил необходимую лицензию от Минфина США.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Среди них: Chevron, ExxonMobil, Национальная нефтяная компания Абу-Даби и крупный инвестиционный фонд Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" после Анкориджа
Вчера, 17:43
 
