Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании саммита ОДКБ в узком составе заявил, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями разрушены или утратили эффективность, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram -канал "Пул Первого".

"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях. Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за отсутствия доверия и конфронтации", - приводит канал слова Лукашенко

По его словам, западные страны ведут политику изоляции и санкционного давления.

"Кроме наращивания военного потенциала наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший - от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что страны ОДКБ выступают за диалог.

"Мы за диалог и это демонстрируем в своей политике. Честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий", - сказал Лукашенко.