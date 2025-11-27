Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными - РИА Новости, 27.11.2025
14:42 27.11.2025
Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными
Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании саммита ОДКБ в узком составе заявил, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями разрушены или... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко назвал механизмы контроля над вооружениями неэффективными

Лукашенко: многосторонние механизмы контроля над вооружениями неэффективны

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании саммита ОДКБ в узком составе заявил, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями разрушены или утратили эффективность, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях. Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за отсутствия доверия и конфронтации", - приводит канал слова Лукашенко.
Подписание документов по итогам заседания саммита ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы
Вчера, 11:41
По его словам, западные страны ведут политику изоляции и санкционного давления.
"Кроме наращивания военного потенциала наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший - от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ", - сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что страны ОДКБ выступают за диалог.
"Мы за диалог и это демонстрируем в своей политике. Честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий", - сказал Лукашенко.
Президент напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году Белоруссия инициировала Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, предложив площадку для наведения мостов и поиска компромиссных решений в целях преодоления разногласий в регионе.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Страны ОДКБ выступили за продолжение спецопераций по борьбе с терроризмом
Вчера, 12:24
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
