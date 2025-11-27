Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст Бишкеку экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, но хочет договориться с нынешним киргизским руководством о возможности для экс-главы страны приехать на могилу отца.