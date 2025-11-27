Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева - РИА Новости, 27.11.2025
13:54 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2058025403.html
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст Бишкеку экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, но хочет договориться с нынешним киргизским... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:54:00+03:00
2025-11-27T13:54:00+03:00
в мире
киргизия
белоруссия
бишкек
александр лукашенко
курманбек бакиев
аскар акаев
одкб
киргизия
белоруссия
бишкек
в мире, киргизия, белоруссия, бишкек, александр лукашенко, курманбек бакиев, аскар акаев, одкб
В мире, Киргизия, Белоруссия, Бишкек, Александр Лукашенко, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев, ОДКБ
Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева

Лукашенко заявил, что не отдаст Бишкеку экс-президента Киргизии Бакиева

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст Бишкеку экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, но хочет договориться с нынешним киргизским руководством о возможности для экс-главы страны приехать на могилу отца.
"Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
В то же время Лукашенко заявил, что экс-президент Киргизии "очень страдает и скучает по стране". "Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", - заявил журналистам белорусский президент на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.
В целом он подчеркнул, что между Белоруссией и Киргизией прекрасные отношения. "У нас очень близкие, добрые отношения", - сказал Лукашенко.
Бакиев был избран президентом после отставки первого главы Киргизии Аскара Акаева в 2005 году. В 2010 году был свергнут и бежал в Минск, где впоследствии получил убежище. На родине он заочно осужден на 30 лет лишения свободы.
В миреКиргизияБелоруссияБишкекАлександр ЛукашенкоКурманбек БакиевАскар АкаевОДКБ
 
 
