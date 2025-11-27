Лукашенко заявил, что не отдаст властям Киргизии экс-президента Бакиева

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст Бишкеку экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, но хочет договориться с нынешним киргизским руководством о возможности для экс-главы страны приехать на могилу отца.
В то же время Лукашенко заявил, что экс-президент Киргизии "очень страдает и скучает по стране". "Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", - заявил журналистам белорусский президент на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.
В целом он подчеркнул, что между Белоруссией и Киргизией прекрасные отношения. "У нас очень близкие, добрые отношения", - сказал Лукашенко.
Бакиев был избран президентом после отставки первого главы Киргизии Аскара Акаева в 2005 году. В 2010 году был свергнут и бежал в Минск, где впоследствии получил убежище. На родине он заочно осужден на 30 лет лишения свободы.
