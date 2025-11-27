Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине

МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании. Его высказывания в беседе с журналистами опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.
По словам президента, Минск готов стать площадкой для переговоров.
"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - сказал белорусский лидер.