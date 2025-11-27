Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
13:47 27.11.2025 (обновлено: 13:56 27.11.2025)
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
украина
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании. Его высказывания в беседе с журналистами опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.
По словам президента, Минск готов стать площадкой для переговоров.
"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко призвал вовлеченных в украинский конфликт не расслабляться
Вчера, 13:16
 
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
 
 
