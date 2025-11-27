Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал план США по Украине работоспособным - РИА Новости, 27.11.2025
13:35 27.11.2025 (обновлено: 13:53 27.11.2025)
Лукашенко назвал план США по Украине работоспособным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план США по урегулированию на Украине работоспособный, и президент России Владимир Путин признает, что это... РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко назвал план США по Украине работоспособным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. 27 ноября 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что план США по урегулированию на Украине работоспособный, и президент России Владимир Путин признает, что это хорошая основа для переговоров.
"Вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, тогда можно будет говорить о конкретных каких-то вещах. Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине
