Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Европа не согласна с лимитом армии Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2058010316.html
Лукашенко заявил, что Европа не согласна с лимитом армии Украины
Лукашенко заявил, что Европа не согласна с лимитом армии Украины - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что Европа не согласна с лимитом армии Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках мирного плана по украинскому урегулированию европейцы не хотят соглашаться с лимитом армии Украины РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:18:00+03:00
2025-11-27T13:18:00+03:00
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051132643.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Павел Зарубин
Лукашенко заявил, что Европа не согласна с лимитом армии Украины

Лукашенко: европейцы не согласны с лимитом в 600 тысяч человек для армии Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках мирного плана по украинскому урегулированию европейцы не хотят соглашаться с лимитом армии Украины в 600 тысяч человек, и предупредил о сложности для Киева содержать армию в 800 тысяч.
"Предложение 600 тысяч армии. Европейцы хотят 800 (тысяч - ред.). Да Господь с вами, 600 тысяч надо содержать армию! У поляков сегодня... - она (Польша – ред.) посильнее экономически страна, - 200 тысяч... Ну, они там хотят больше... 800 тысяч (для Украины – ред.)! Вы представляете? У России почти такая армия. У огромной России!" - заявил Лукашенко журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Европа не готова к реалистичным переговорам, считает Лукашенко
28 октября, 12:07
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала