Лукашенко призвал вовлеченных в украинский конфликт не расслабляться - РИА Новости, 27.11.2025
13:16 27.11.2025
Лукашенко призвал вовлеченных в украинский конфликт не расслабляться
Лукашенко призвал вовлеченных в украинский конфликт не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех вовлеченных в конфликт на Украине не расслабляться и быть в теме из-за возможных непредвиденных... РИА Новости, 27.11.2025
в мире, белоруссия, украина, бишкек, александр лукашенко, павел зарубин
В мире, Белоруссия, Украина, Бишкек, Александр Лукашенко, Павел Зарубин
Лукашенко призвал вовлеченных в украинский конфликт не расслабляться

Лукашенко призвал всех вовлеченных в конфликт на Украине не расслабляться

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех вовлеченных в конфликт на Украине не расслабляться и быть в теме из-за возможных непредвиденных обстоятельств.
"Тут нельзя быть спокойным, упиваться этим процессом... И в любой момент, даже вот мы с вами разговаривали, может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая может развернуть в целом обстановку спять... Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме", - сказал Лукашенко журналистам в Бишкеке.
Заявление белорусского лидера опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
26 ноября, 22:39
 
