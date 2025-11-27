Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что предложения США по Украине в основном приняты Россией
27.11.2025
Лукашенко заявил, что предложения США по Украине в основном приняты Россией
Лукашенко заявил, что предложения США по Украине в основном приняты Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения США по урегулированию на Украине в основном приняты РФ, высказал мнение, что и европейцы, и украинцы
2025
Лукашенко заявил, что предложения США по Украине в основном приняты Россией

Лукашенко: предложения США по Украине в основном приняты Россией

БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения США по урегулированию на Украине в основном приняты РФ, высказал мнение, что и европейцы, и украинцы на это пойдут.
"Вот эти предложения (США по урегулированию на Украине – ред.), которые признаны и приняты, в основном приняты, президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, (президент США Дональд - ред.) Трамп их предложил, команда его. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам?" - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
