Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане США по Украине не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться. РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться
Лукашенко: в плане США по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться