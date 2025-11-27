Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться - РИА Новости, 27.11.2025
12:46 27.11.2025
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане США по Украине не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
белоруссия
сша
украина
александр лукашенко
павел зарубин
владимир зеленский
белоруссия
сша
украина
в мире, белоруссия, сша, украина, александр лукашенко, павел зарубин, владимир зеленский
В мире, Белоруссия, США, Украина, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Лукашенко: в плане по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться

Лукашенко: в плане США по Украине нет моментов, по которым нельзя договориться

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане США по Украине не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться.
"Если где-то о чем-то не можете договориться – а я из этого предложения не увидел, что там нельзя по каким-то вопросам договориться – но если вдруг… какая-то демилитаризованная зона, кусочек в Донбассе и так далее… оставьте на потом. Но прекратите войну", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
В миреБелоруссияСШАУкраинаАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинВладимир Зеленский
 
 
