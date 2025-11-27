https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057990058.html
В конфликте на Украине может не быть победителей, заявил Лукашенко
В конфликте на Украине может не быть победителей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в украинском конфликте может не быть победителей, а если и будет, то это не Евросоюз. РИА Новости, 27.11.2025
В конфликте на Украине может не быть победителей, заявил Лукашенко
Лукашенко: если в конфликте на Украине и будет победитель, то не ЕС