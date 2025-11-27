https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057989590.html
Переданное Украине западное оружие растекается по миру, заявил Лукашенко
Переданное Украине западное оружие растекается по миру, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.11.2025
Переданное Украине западное оружие растекается по миру, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад накачивает оружием Украину, а оно расходится по всему миру. РИА Новости, 27.11.2025
Переданное Украине западное оружие растекается по миру, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад накачивает оружием Украину и оно растекается по всему миру