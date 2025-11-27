https://ria.ru/20251127/lukashenko-2057989076.html
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по Украине учтены все вопросы, включая золотовалютные... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:41:00+03:00
2025-11-27T12:41:00+03:00
2025-11-27T12:42:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия
белоруссия
Лукашенко: план США по Украине учитывает интересы Вашингтона