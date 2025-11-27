Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
12:41 27.11.2025 (обновлено: 12:42 27.11.2025)
Лукашенко оценил работу США над мирным планом по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по Украине учтены все вопросы, включая золотовалютные... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
дональд трамп
мирный план сша по украине
Новости
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по Украине учтены все вопросы, включая золотовалютные резервы России и Запорожская АЭС.
"Впереди большая, тяжелая работа. Там много чего - и Запорожская станция, и золотовалютные резервы России. Там всё учтено. Не без интересов Соединенных Штатов Америки. Штрих Трампа как экономиста присутствует", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине
Вчера, 11:06
 
