Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Мирный план Трампа составлен в спешке, в нем надо прописать всё до мелочей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
"Сразу хочу сказать, что - пусть меня не обидится команда Трампа - он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Чтобы всё было конкретно прописано до метра, километра, до мелочи", - заявил Лукашенко.
По его словам, не должно быть широкого толкования и должны быть прописаны все мелочи. "Его надо представить, я сказал это Владимиру Владимировичу, без широкого толкования, чтобы всё было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то всё должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен и так далее и тому подобное. Все должно быть до мелочи прописано", - сказал президент Белоруссии.
По его словам, широкое толкование позволит потом каждому по-своему интерпретировать те или иные пункты, поэтому должно быть абсолютно всё конкретно.