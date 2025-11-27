Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Мирный план Трампа составлен в спешке, в нем надо прописать всё до мелочей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.

По его словам, широкое толкование позволит потом каждому по-своему интерпретировать те или иные пункты, поэтому должно быть абсолютно всё конкретно.