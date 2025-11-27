Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке
12:19 27.11.2025 (обновлено: 15:12 27.11.2025)
Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке
Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке - РИА Новости, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке
Мирный план Трампа составлен в спешке, в нем надо прописать всё до мелочей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:19:00+03:00
2025-11-27T15:12:00+03:00
Лукашенко заявил, что мирный план Трампа составлен в спешке

Лукашенко: мирный план Трампа составлен в спешке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Мирный план Трампа составлен в спешке, в нем надо прописать всё до мелочей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину в Бишкеке.
"Сразу хочу сказать, что - пусть меня не обидится команда Трампа - он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Чтобы всё было конкретно прописано до метра, километра, до мелочи", - заявил Лукашенко.
По его словам, не должно быть широкого толкования и должны быть прописаны все мелочи. "Его надо представить, я сказал это Владимиру Владимировичу, без широкого толкования, чтобы всё было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то всё должно быть прописано до метра, километра, какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен и так далее и тому подобное. Все должно быть до мелочи прописано", - сказал президент Белоруссии.
По его словам, широкое толкование позволит потом каждому по-своему интерпретировать те или иные пункты, поэтому должно быть абсолютно всё конкретно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко рассказал об обсуждении мирного плана по Украине с Путиным
Вчера, 12:07
 
В миреБелоруссияБишкекАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
